Увірвалися з тилу на позиції РФ. Бійці ССО провели операцію на фронті (відео)

Ситуація на фронті

Минулої доби, 7 грудня, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління окупантів. На фронті відбулися 182 бойових зіткнення, найбільше - на Курахівському напрямку.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися в Курській області та мали успіх поблизу Великої Новосілки, де відновили раніше втрачені позиції. Тим часом фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.