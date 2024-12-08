Ворвались с тыла на позиции РФ. Бойцы ССО провели операцию на фронте (видео)

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 7 декабря, Силы обороны нанесли удары по пунктам управления оккупантов. На фронте произошли 182 боевых столкновения, больше всего - на Кураховском направлении.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продвинулись в Курской области и имели успех вблизи Великой Новоселки, где восстановили ранее утраченные позиции. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Торецка и Покровска.

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