Увімкнув російську музику - отримай штраф: кого і за що карають в Україні

Закон забороняє публічне виконання музики виконавців з РФ

З 7 жовтня 2022 року в Україні діє закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора". Він забороняє публічне виконання, демонстрацію та трансляцію фонограм і кліпів, створених артистами з громадянством РФ.

Водночас у публічному просторі активно формуються "чорні" та "білі" списки виконавців: у перші автоматично потрапляють усі громадяни держави-агресора, а до "білих" можуть потрапити лише ті, хто письмово підтримав Україну.

Закон стимулює розвиток національного музичного продукту - збільшено квоти на українські пісні в радіоефірі та зменшено присутність російського контенту в медіа.

Чи карають за російську музику

Попри це, за сам факт прослуховування російської музики в приватному порядку відповідальність не передбачена. А ось за її публічне відтворення в кафе, магазинах чи інших закладах - передбачено штраф 70 гривень (ст. 155 КУпАП). Проте відповідальність несе заклад, а не слухач.

У 2023 році зареєстровано законопроєкт №9547, який пропонує підвищити штрафи - до 8 500 гривень за перше порушення, і до 25 500 гривень - за повторне. Але його досі не розглянули в сесійній залі.

Агресивна поведінка - уже підстава для протоколу

Утім, слухати російське в публічному просторі ризиковано не лише з моральної точки зору. Якщо особа перебуває у стані сп’яніння, поводиться агресивно або порушує громадський порядок, поліція може притягнути її до відповідальності. Так було влітку 2023-го у Львові, де склали протокол на хлопця, який нецензурно облаяв депутатку після зауваження про музику.

У Києві на Подолі групу юнаків, які голосно слухали російське після обстрілу Сум, притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство та вживання алкоголю. Їхніх батьків оштрафували за неналежне виховання дітей.

Ще один випадок - на Виноградарі 24 квітня 2025 року, коли оголосили День жалоби після атаки РФ. Жінка в нетверезому стані танцювала на балконі під гучну російську музику - її притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство.

Що робити, якщо стали свідком

Каріна Гринчик радить не вступати в конфлікт, а одразу звертатися до правоохоронців. Громадська активність та пильність у подібних ситуаціях - це тимчасовий, але ефективний інструмент реагування, доки держава не встановить чіткі норми відповідальності за просування культури країни-агресора.