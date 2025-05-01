Включил русскую музыку - получи штраф: кого и за что наказывают в Украине

Во время войны даже повседневные привычки могут иметь общественное значение. Выбор музыки - один из таких примеров.
Юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Карина Гринчик в комментарии РБК-Украина рассказала, что прослушивание российских исполнителей в условиях военной агрессии России против Украины становится не только вопросом вкуса, но и моральной ответственности.
С 7 октября 2022 года в Украине действует закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". Он запрещает публичное исполнение, демонстрацию и трансляцию фонограмм и клипов, созданных артистами с гражданством РФ.
В то же время в публичном пространстве активно формируются "черные" и "белые" списки исполнителей: в первые автоматически попадают все граждане государства-агрессора, а в "белые" могут попасть только те, кто письменно поддержал Украину.
Закон стимулирует развитие национального музыкального продукта - увеличены квоты на украинские песни в радиоэфире и уменьшено присутствие российского контента в медиа.
Несмотря на это, за сам факт прослушивания русской музыки в частном порядке ответственность не предусмотрена. А вот за ее публичное воспроизведение в кафе, магазинах или других заведениях - предусмотрен штраф 70 гривен (ст. 155 КУоАП). Однако ответственность несет заведение, а не слушатель.
В 2023 году зарегистрирован законопроект №9547, который предлагает повысить штрафы - до 8 500 гривен за первое нарушение, и до 25 500 гривен - за повторное. Но его до сих пор не рассмотрели в сессионном зале.
Впрочем, слушать российское в публичном пространстве рискованно не только с моральной точки зрения. Если лицо находится в состоянии опьянения, ведет себя агрессивно или нарушает общественный порядок, полиция может привлечь его к ответственности. Так было летом 2023-го во Львове, где составили протокол на парня, который нецензурно обругал депутата после замечания о музыке.
В Киеве на Подоле группу юношей, которые громко слушали русское после обстрела Сум, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и употребление алкоголя. Их родителей оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей.
Еще один случай - на Виноградаре 24 апреля 2025 года, когда объявили День траура после атаки РФ. Женщина в нетрезвом состоянии танцевала на балконе под громкую российскую музыку - ее привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
Карина Гринчик советует не вступать в конфликт, а сразу обращаться в милицию. Общественная активность и бдительность в подобных ситуациях - это временный, но эффективный инструмент реагирования, пока государство не установит четкие нормы ответственности за продвижение культуры страны-агрессора.
Напомним, в Киеве на Подоле произошел трагический инцидент: мужчину убили после того, как он сделал замечание группе молодых людей, которые публично слушали русскую музыку. После конфликта один из молодых людей нанес потерпевшему смертельный удар. Полиция задержала подозреваемого, начато уголовное производство.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.