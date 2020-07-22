Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 22 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 25 копійок, євро - на 44 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 25 копійок до 28,01 гривень за долар. Курс євро виріс на 44 копійки до 32,17 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,68 (27,49 - 21 липня), продажу - 28,01 (27,76 - 21 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,61 (31,16 - 21 липня), продажу - 32,17 (31,73 - 21 липня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,52 (3,46 - 21 липня), продажу 3,95 (3,87 - 21 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,75 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 31,98 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 липня довідковий курс на рівні 27,76 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 21 липня (27,65 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,60 - 27,90 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, новий глава НБУ Кирило Шевченко під час з послами країн Великої сімки заявив, що монетарна політика, режим інфляційного таргетування і режим гнучкого курсу будуть збережені.

За прогнозом аналітиків ICU, курс долара може вирости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня, якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку.