Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 12 июня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дорожают на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 30,25 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,57 (26,48 - 11 июня), продажи - 26,79 (26,70 - 11 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,75 (29,71 - 11 июня), продажи - 30,25 (30,22 - 11 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,44 - 11 июня), продажи 3,86 (3,89 - 11 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 30,21 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 июня справочный курс на уровне 26,72 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 июня (26,59 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,65 - 26,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий назвал причины снижения курса доллара в последнее время.

Согласно прогнозу аналитиков, курс гривны на этой неделе может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар.

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Автор: Александр Белоус