Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова растет после длительного снижения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке - 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,89 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2400 - 27,2800 грн/доллар, евро 29,8578 - 29,8989 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3707 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2400 27,2800 EUR/UAH 29,8578 29,8989 RUB/UAH 0,3700 0,3707

Напомним, 14 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2000 - 27,2400 грн/доллар, евро 29,8139 - 29,8577 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3737 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,0899 гривен за 1 доллар (+0,0495 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет 27,0404 гривен за 1 доллар.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

Отметим, по данным опроса КМИС, в апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине.