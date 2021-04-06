Увеличивать некуда: Степанов заявил, что количество коек с кислородом превышает 67 тысяч

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заполненность коек с кислородом пациентами с коронавирусной инфекцией составляет около 58%. Всего таких кроватей более 67 тысяч.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Министр подчеркнул, что заполненность коек с кислородом продолжает расти. Глава Минздрава сообщил, что на сегодня в больницах находится более 47 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью, а количество коек с подведенным кислородом превышает 67 тысяч. "Мы пришли к определенной границе и увеличивать дальше некуда", - заявил Степанов.