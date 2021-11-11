Увеличение тарифов на грузовые перевозки дополнительно привлечет 14,3 млрд грн для УЗ, - министр

Он отметил, что тарифы на грузовые перевозки теперь соответствуют рыночным реалиям, а полученные от этого средства уже в текущем году будут направлены на критические для страны проекты по обновлению инфраструктуры "Укрзализныци".

"2021 год стал для нас точкой нулевого отсчета - мы обеспечили реализацию ряда важных государственных решений, в частности: осуществили историческое для Независимости Украины повышение тарифов на грузовые перевозки в соответствии с рыночными реалиями", - написал Кубраков.

Он также напомнил, что в сентябре этого года "Укрзализныця" впервые закупила электроэнергию напрямую у производителя НАЭК "Энергоатом". Срок поставки электроэнергии - до конца 2022 года. Это обеспечит более 85% годового спроса УЗ и гарантирует экономию более 4 млрд. грн.

"Это те средства, которые до этого оседали в карманах посредников", - пояснил министр.