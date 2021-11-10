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Зеленский дал старт новому направлению "Большой стройки" - на железной дороге

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Киев, Среда 10 ноября 2021 10:21
Зеленский дал старт новому направлению "Большой стройки" - на железной дороге Фото: Зеленский дал старт новому направлению "Большой стройки" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский объявил старт нового направления программы "Большая стройка" - обновление железной дороги, модернизации подвижного состава и железнодорожных путей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на форуме "Большое строительство: новая железная дорога".

"Сегодня мы представим новое “далее”. Стартует следующее, очень важное направление - новая украинская железная дорога. Годами железную дорогу разрушала коррозия: это плохой менеджмент и коррупция. Как ржавчина, ее покрыли непрозрачность и неэффективность. Из-за этих "не" она стала соответственно недешевой, неудобной и даже опасной", - заявил президент.

Положительные изменения на УЗ уже начались, уверен Зеленский. Он, в частности, отметил рост выручки после повышения тарифов на грузовые перевозки: 2 млрд гривен в этом году и более 12 млрд - прогноз на следующий. А благодаря закупке электроэнергии у государственного поставщика без фирм-прокладок сэкономили 4 млрд. грн.

Среди ключевых направлений модернизации УЗ министр инфраструктуры Александр Кубраков выделил электрификацию от 500 км колеи, расширение сообщения "Интерсити+" до более 10 областей и масштабное обновление подвижного состава.

В ближайшие годы будут построены 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтированы 150, закуплены 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для "Интерсити", построено 46 тыс. новых полувагонов и зерновозов.

Зеленский дал старт новому направлению &quot;Большой стройки&quot; - на железной дороге

Со следующего года пассажирские перевозки на УЗ должны отойти в управление Deutsche Bahn Engineering&Consulting. Положительный опыт в этом у компании уже есть в Казахстане. А до конца этого года ее эксперты завершат план трансформации пассажирских перевозок АО "Укрзализныця".

По словам заместителя руководителя Офиса президента и координатора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко, по президентской программе также запустят высокоскоростной пассажирский маршрут "Киев - Варшава", приобретут 130 грузовых электропоездов французской Alstom.

"Два года в Украине продолжается "Большая стройка" на дорогах. И абсолютно логично, что в свое время она должна было прийти на "Укрзализныцю", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее в присутствии президента Владимира Зеленского был подписан меморандум, который поможет "Укрзализныце" привлечь экспортное финансирование. Он предусматривает, в частности, строительство нового завода швейцарского производителя подвижного состава Stadler на территории Украины

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