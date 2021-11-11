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Увеличение тарифов на грузовые перевозки дополнительно привлечет 14,3 млрд грн для УЗ, - министр

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 10:18
Увеличение тарифов на грузовые перевозки дополнительно привлечет 14,3 млрд грн для УЗ, - министр Фото: Кубраков заявил, что благодаря увеличению тарифов УЗ получит 14,3 млрд грн (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Реформа тарифообразования грузовых перевозок по железной дороге позволит привлечь дополнительные 14,3 млрд грн на масштабные инфраструктурные проекты, который будут реализованы на "Укрзализнице" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Александра Кубракова по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога".

Он отметил, что тарифы на грузовые перевозки теперь соответствуют рыночным реалиям, а полученные от этого средства уже в текущем году будут направлены на критические для страны проекты по обновлению инфраструктуры "Укрзализныци".

"2021 год стал для нас точкой нулевого отсчета - мы обеспечили реализацию ряда важных государственных решений, в частности: осуществили историческое для Независимости Украины повышение тарифов на грузовые перевозки в соответствии с рыночными реалиями", - написал Кубраков.

Увеличение тарифов на грузовые перевозки дополнительно привлечет 14,3 млрд грн для УЗ, - министр

Он также напомнил, что в сентябре этого года "Укрзализныця" впервые закупила электроэнергию напрямую у производителя НАЭК "Энергоатом". Срок поставки электроэнергии - до конца 2022 года. Это обеспечит более 85% годового спроса УЗ и гарантирует экономию более 4 млрд. грн.

"Это те средства, которые до этого оседали в карманах посредников", - пояснил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание в рамках "Большой стройки" новой украинской железной дороги. Среди прочего предполагается масштабная модернизация подвижного состава пассажирских и грузовых поездов, а также железнодорожных путей.

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Укрзализныця Большая стройка
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