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Збільшення тарифів на вантажні перевезення додатково залучить 14,3 млрд грн для УЗ, - міністр

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 10:18
Збільшення тарифів на вантажні перевезення додатково залучить 14,3 млрд грн для УЗ, - міністр Фото: Кубраков заявив, що завдяки збільшенню тарифів УЗ отримає 14,3 млрд грн (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Реформа тарифоутворення вантажних перевезень залізницею дасть можливість залучити додаткові 14,3 млрд грн на масштабні інфраструктурні проекти, які будуть реалізовані на "Укрзалізниці" в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури Олександра Кубракова за підсумками форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

Він наголосив, що тарифи на вантажні перевезення тепер відповідають ринковим реаліям, а отримані від цього кошти вже у цьому році будуть спрямовані на критичні для країни проєкти з оновлення інфраструктури "Укрзалізниці".

"2021 рік став для нас точкою нульового відліку - ми забезпечили реалізацію низки важливих державних рішень, зокрема: здійснили історичне для Незалежності України підвищення тарифів на вантажні перевезення відповідно до ринкових реалій", - написав Кубраков.

Збільшення тарифів на вантажні перевезення додатково залучить 14,3 млрд грн для УЗ, - міністр

Він також нагадав, що у вересні цього року "Укрзалізниця" вперше закупила електроенергію напряму у виробника - НАЕК "Енергоатом". Термін постачання електроенергії - до кінця 2022 року. Це забезпечить понад 85% річного попиту УЗ та гарантує економію понад 4 млрд грн.

"Це ті кошти, які до цього осідали в кишенях посередників", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував створення у рамках "Великого будівництва" нової української залізниці. Серед іншого передбачається масштабна модернізація рухомого складу пасажирських та вантажних поїздів, а також самих залізничних шляхів.

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Укрзалізниця Велике будівництво
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