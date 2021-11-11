Збільшення тарифів на вантажні перевезення додатково залучить 14,3 млрд грн для УЗ, - міністр

Реформа тарифоутворення вантажних перевезень залізницею дасть можливість залучити додаткові 14,3 млрд грн на масштабні інфраструктурні проекти, які будуть реалізовані на "Укрзалізниці" в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури Олександра Кубракова за підсумками форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

Він наголосив, що тарифи на вантажні перевезення тепер відповідають ринковим реаліям, а отримані від цього кошти вже у цьому році будуть спрямовані на критичні для країни проєкти з оновлення інфраструктури "Укрзалізниці".

"2021 рік став для нас точкою нульового відліку - ми забезпечили реалізацію низки важливих державних рішень, зокрема: здійснили історичне для Незалежності України підвищення тарифів на вантажні перевезення відповідно до ринкових реалій", - написав Кубраков.

Він також нагадав, що у вересні цього року "Укрзалізниця" вперше закупила електроенергію напряму у виробника - НАЕК "Енергоатом". Термін постачання електроенергії - до кінця 2022 року. Це забезпечить понад 85% річного попиту УЗ та гарантує економію понад 4 млрд грн.

"Це ті кошти, які до цього осідали в кишенях посередників", - пояснив міністр.