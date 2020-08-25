Увеличение случаев COVID-19 не зависит от роста тестирования

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Для начала надо сравнить динамику положительных тестов среди всех, которые проводились

В Министерстве здравоохранения говорят, что с апреля количество тестирований ПЦР увеличилось почти в сто раз. Впрочем, увеличение случаев коронавируса зависит не только от роста тестирования.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проверка эпидемией: связаны ли "антирекорды" по коронавирусу с увеличением тестирования".

Для начала надо сравнить динамику положительных тестов среди всех, которые проводились.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что показатель выявленных случаев заболевания среди всех проведенных тестирований по стране за последнюю неделю составил 10,64%. Если сравнивать с предыдущей неделей, он был 9,65%.

Если бы эпидемия в стране не распространялась, а число больных было стабильным, то при росте тестирования этот показатель был бы меньшим, чем неделю назад, впрочем идет тенденция к росту.

Напомним, в Минздраве объяснили спад количества больных коронавирусом на выходных.

Отметим, что в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса.

Кроме того, 24 августа вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина в Украине.