Увеличение штрафов для водителей: Рада сегодня проведет еще одно заседание

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Рада рассмотрит ужесточение наказаний за нарушения на дорогах

Верховная рада Украины сегодня, 13 июля, соберется на еще одно внеочередное заседание. В повестке дня - ужесточение наказаний для водителей за нарушения в сфере дорожной безопасности.

Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков.

В распоряжении Разумкова конкретно не указано, когда начнется еще одно внеочередное заседание. Сообщается, что оно пройдет по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщается, что на повестке дня будет законопроект № 2695. Он предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты относительно ужесточения ответственности за отдельные нарушения в сфере безопасности дорожного движения

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский поддержал ужесточение наказания за пьяное вождение на фоне смертельного ДТП под Киевом, жертвами которого стали четыре человека.

Речь идет об аварии, которая произошла 12 июля на Столичном шоссе. Водитель автомобиля Mercedes врезался в микроавтобус, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Погибли люди, которые ехали в автомобиле Hyundai.

Сегодня стало известно, что водитель автомобиля Mercedes на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения; прибор показал содержание алкоголя в крови на уровне 1,32 промилле.