Збільшення штрафів для водіїв: Рада сьогодні проведе ще одне засідання

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рада розгляне посилення покарань за порушення на дорогах

Верховна рада України сьогодні, 13 липня, збереться на ще одне позачергове засідання. У порядку денному - посилення покарань для водіїв за порушення в сфері дорожньої безпеки.

Відповідне розпорядження підписав спікер Дмитро Разумков.

У розпорядженні Разумкова конкретно не вказано, коли почнеться ще одне позачергове засідання. Повідомляється, що воно пройде на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Також повідомляється, що на порядку денному буде законопроект № 2695. Він пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за окремі порушення в сфері безпеки дорожнього руху

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підтримав посилення покарання за п'яне водіння на тлі смертельної ДТП під Києвом, жертвами якої стали чотири особи.

Йдеться про аварію, яка сталася 12 липня на Столичному шосе. Водій автомобіля Mercedes врізався в мікроавтобус, після чого вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai. Загинули люди, які їхали в автомобілі Hyundai.

Сьогодні стало відомо, що водій автомобіля Mercedes на момент аварії був у стані алкогольного сп'яніння; прилад показав вміст алкоголю в крові на рівні 1,32 проміле.