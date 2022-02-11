Увеличение ренты на украинский газ приведет к остановке добычи, - нардеп

"Я говорила неоднократно: газ это главное и не последнее ли действенное оружие нашего врага! На этот раз он использует его через агентов влияния внутри украинского парламента. Сегодня, отрасль добычи газа хотят остановить, убить, растоптать. Хотят ввести сбор в размере 70% от цены. А на какие деньги делать новое бурение? То есть Украину хотят оставить без газа. А где его братья - вы знаете. 20 лет там брали. Кому это выгодно? - вы тоже знаете "Газпрому", Кремлю, Путину", - заявила Буймистер.

Она подчеркнула, что одним из тяжелейших преступлений руководства НАК "Нафтогаз Украины" последних лет была потеря собственной добычи газа до самого низкого за 21 год уровня, что вынуждало Украину больше газа импортировать для населения.

"В то же время украинская добыча держалась на частных компаниях, которые в последние годы вложили сотни миллионов долларов в новое бурение и разведку", - подчеркнула Буймистер.