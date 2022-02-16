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Увеличение ренты на газ спугнет инвесторов и приведет к снижению добычи, - эксперт

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 14:21
Увеличение ренты на газ спугнет инвесторов и приведет к снижению добычи, - эксперт Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Увеличение ренты на добычу газа даст негативный сигнал инвесторам и приведет к снижению добычи газа в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост сооснователя и директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелина в колонке для "НВ".

"Инвесторы боятся Украину как огня. И сегодня Украина решила поднять налоги для газодобывающих компаний до космических размеров", - написал он.

Амелин отметил, что в случае принятия законопроекта №7038, налоговая нагрузка при работе на новых скважинах составит 60%, а на старых 79%.

"Если посчитать деньги инвестора, который вложил 21 млн долларов, пройдя все круги украинского бюрократического ада, то останется ли у него ресурс и желание для дальнейшего бурения - большой вопрос", - добавил он.

По словам Амелина, Украина может инвестировать 4 млрд долларов в бурение новых скважин, что позволит за 3 года увеличить добычу газа до уровня, который бы полностью покрывал потребность в газе и позволит отказаться от его импорта.

Он напомнил, что залежи газа в Украине составляют около 1,1 трлн куб. м, что является вторым самым большим показателем в Европе.

"Три года и полная независимость по газу за 4 млрд долларов вместо ежегодной дани Москве в 8 млрд долларов", - подытожил Амелин.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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