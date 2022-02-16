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Збільшення ренти на газ злякає інвесторів та призведе до зниження видобутку, - експерт

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Київ, Середа 16 лютого 2022 14:21
Збільшення ренти на газ злякає інвесторів та призведе до зниження видобутку, - експерт Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Збільшення ренти на видобуток газу дасть негативний сигнал інвесторам та призведе до зниження видобутку газу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис співзасновника та директора економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолія Амеліна у колонці для "НВ".

"Інвестори бояться Україну як вогню. І сьогодні Україна вирішила підняти податки для газовидобувних компаній до космічних розмірів", - написав він.

Амелін зазначив, що у разі ухвалення законопроекту №7038, податкове навантаження при роботі на нових свердловинах складе 60%, а на старих 79%.

"Якщо порахувати гроші інвестора, який вклав 21 млн доларів, пройшовши всі кола українського бюрократичного пекла, то чи залишиться в нього ресурс та бажання для подальшого буріння - велике питання", - додав він.

За словами Амеліна, Україна може інвестувати 4 млрд доларів у буріння нових свердловин, що дозволить за 3 роки збільшити видобуток газу до рівня, який повністю покривав би потребу в газі і дозволить відмовитися від його імпорту.

Він нагадав, що поклади газу в Україні становлять близько 1,1 трлн куб. м, що є другим найбільшим показником у Європі.

"Три роки і повна незалежність щодо газу за 4 млрд доларів замість щорічної данини Москві в 8 млрд доларів", - підсумував Амелін.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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