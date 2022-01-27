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Увеличение налогов не поможет реформировать сферу управления отходами, - ЕВА

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Киев, Четверг 27 января 2022 12:07
Увеличение налогов не поможет реформировать сферу управления отходами, - ЕВА Фото: депутаты снова предлагают повысить ставку эконалога (flickr)
Автор: Наталия Гурковская

После существенного повышения налогов, в том числе за размещение отходов - на 10% с 1 января, депутаты снова предлагают повысить ставку этого эконалога. Однако увеличение налогов без усовершенствования подхода к их использованию не поможет в реформировании системы управления отходами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на официальном сайте Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

Как говорится в заявлении, в настоящее время в ВР зарегистрированы два законопроекта по экологическому налогу при управлении отходами - №6345 и альтернативный №6345-1. Оба документа преследуют цель повышения ставок эконалога на размещение и захоронение отходов, но подходы предлагают разные.

"Законопроектом №6345 предлагается исключительно увеличить ставки эконалога на размещение отходов (в 3-13 раз). Такой подход может негативно повлиять как на бизнес, легально работающий и добросовестно уплачивающий налоги, так и на рядовых граждан, для которых возрастут тарифы на услуги вывоза бытовых отходов. Более того, введение нового налога на размещение бытовых отходов в размере 88 грн за тонну при отсутствии законодательно закрепленной европейской иерархии управления отходами, будет способствовать переходу рынка управления отходами в еще большую тень и, как следствие, увеличению количества "стихийных" полигонов, засоров водоемов и лесов и т.д.", - указывают в Ассоциации.

Законопроект №6345-1 предусматривает умеренное повышение ставки эконалога, с возможностью уменьшить платеж на 50% от ставки, если налогоплательщик осуществляет природоохранные мероприятия в части охраны воздуха и рационального использования водных ресурсов, земель, минералов, элементов растительного и животного мира, а также рациональное использование бытовых отходов. Более того, такой подход будет способствовать повышению прозрачности отрасли, в частности, официальному декларированию и размещению отходов.

"Мы в Европейской Бизнес Ассоциации понимаем стремление правительства повысить ответственность за управление отходами, но чисто фискальными методами решить этот вопрос не удастся. Увеличение налога на углерод в 2019 году сразу на 2340%, с 0,41 грн. до 10 грн. за 1 тонну, сократило выбросы парниковых газов максимум всего на 5%, хотя ожидания были значительно выше, более того, эти средства не используются по назначению. Бизнес давно ожидает комплексного подхода к экологизации экономики, включающей принятие законопроекта об управлении отходами, так и как возможность целевого использования средств эконалога. Последний вопрос, в том числе и решает законопроект №6345-1. Поэтому именно его мы предлагаем взять за основу, но с последующей доработкой", - резюмировали в ЕВА.

Ранее в Профессиональной ассоциации экологов Украины (ПАЭУ) заявили, что экологический налог на размещение отходов должен служить не для наполнения государственного бюджета, а стимулировать предприятия уменьшать количество этих отходов и внедрять системы вторичного использования сырья.

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