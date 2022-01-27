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Збільшення податків не допоможе реформувати сферу управління відходами, - ЕВА

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Київ, Четвер 27 січня 2022 12:07
Збільшення податків не допоможе реформувати сферу управління відходами, - ЕВА Фото: депутати знову пропонують підвищити ставку еконалогу (flickr)
Автор: Наталія Гурковська

Після суттєвого підвищення податків, у тому числі й за розміщення відходів – на 10% з 1 січня, депутати знову пропонують підвищити ставку цього екоподатку. Проте збільшення податків без удосконалення підходу до їх використання не допоможе у реформуванні системи управління відходами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на офіційному сайті Європейської бізнес асоціації (ЕВА).

Як сказано у заяві, наразі у ВР зареєстровано два законопроекти щодо екологічного податку при управлінні відходами - №6345 та альтернативний №6345-1. Обидва документи мають на меті підвищення ставок екоподатку на розміщення та захоронення відходів, але підходи пропонують різні.

"Законопроектом №6345 пропонується виключно збільшити ставки екоподатку на розміщення відходів (у 3 - 13 разів). Такий підхід може негативно вплинути як на бізнес, який легально працює і сумлінно сплачує податки, так і на пересічних громадян, для яких зростуть тарифи на послуги вивезення побутових відходів. Більше того, введення нового податку на розміщення побутових відходів у розмірі 88 грн за тонну за відсутності законодавчо закріпленої європейської ієрархії управління відходами, сприятиме переходу ринку управління відходами в ще більшу тінь і, як наслідок, збільшення кількості "стихійних" сміттєзвалищ, незаконних полігонів, засмічення водойм та лісів тощо", - вказують у Асоціації.

Натомість, законопроект №6345-1 передбачає помірне підвищення ставки екоподатку, з можливістю зменшити платіж на 50% від ставки, якщо платник податку здійснює природоохоронні заходи у частині охорони повітря і раціонального використання водних ресурсів, земель, мінералів, елементів рослинного та тваринного світу, а також раціональне використання побутових відходів. Більше того, такий підхід сприятиме підвищенню прозорості галузі, зокрема офіційному декларуванню та розміщенню відходів.

"Ми в Європейській Бізнес Асоціації розуміємо прагнення уряду підвищити відповідальність за управління відходами, але суто фіскальними методами вирішити це питання не вдасться. Збільшення податку на вуглець у 2019 році одразу на 2340%, з 0,41 грн до 10 грн за 1 тонну, скоротило викиди парникових газів максимум лише на 5%, хоча очікування були значно вищими. Більше того, ці кошти не використовуються за призначенням. Бізнес давно очікує на комплексний підхід до екологізації економіки, яка включає прийняття законопроєкту про управління відходами, так і як можливість цільового використання коштів екоподатку. Останнє питання, зокрема і вирішує законопроєкт №6345-1. Тому саме його ми пропонуємо взяти за основу, але з подальшим доопрацюванням", - резюмували у ЕВА.

Раніше у Професійній асоціації екологів України (ПАЕУ) заявили, що екологічний податок на розміщення відходів має слугувати не для наповнення державного бюджету, а стимулювати підприємства зменшувати кількість цих відходів, та запроваджувати системи вторинного використання сировини.

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