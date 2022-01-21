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Увеличение количества псевдозаминирований - сигнал гибридной войны против Украины, - Монастырский

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Киев, Пятница 21 января 2022 19:48
Увеличение количества псевдозаминирований - сигнал гибридной войны против Украины, - Монастырский Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В последнее время значительно увеличилось количество сообщений о якобы заминировании в общественных местах. Все они оказались фейковыми и это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы МВД Украины Дениса Монастырского в Facebook.

"Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из Российской Федерации. И это делается для распространения паники. Твердо уверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают!" - заявил Монастырский.

Глава министерства заверил, что силы МВД находятся в полной готовности.

"Мы сохраняем спокойствие и профессионально выполняем свое дело", - добавил он.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что бюджет Украины недополучает 45-50 млрд грн поступлений ежегодно из-за неуплаты акцизных налогов.

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