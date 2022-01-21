Збільшення кількості псевдозамінувань - сигнал гібридної війни проти України, - Монастирський
Останнім часом значно збільшилася кількість повідомлень про нібито замінування в громадських місцях. Усі вони виявились фейковими і це безпосередньо пов’язано з активізацією гібридної війни проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови МВС України Дениса Монастирського у Facebook.
"Ми чітко розуміємо, що переважна більшість псевдоповідомлень надходять із тимчасово непідконтрольних територій або й безпосередньо з Російської Федерації. І це робиться для поширення паніки. Твердо запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують!" - заявив Монастирський.
Очільник міністерства запевнив, що сили МВС знаходяться в повній готовності.
"Ми зберігаємо спокій і професійно виконуємо свою справу", - додав він.
Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що бюджет України недоотримує 45-50 млрд грн надходжень щороку через несплату акцизних податків.