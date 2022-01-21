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Збільшення кількості псевдозамінувань - сигнал гібридної війни проти України, - Монастирський

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 19:48
Збільшення кількості псевдозамінувань - сигнал гібридної війни проти України, - Монастирський Фото: голова МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Українa)
Автор: Наталія Гурковська

Останнім часом значно збільшилася кількість повідомлень про нібито замінування в громадських місцях. Усі вони виявились фейковими і це безпосередньо пов’язано з активізацією гібридної війни проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови МВС України Дениса Монастирського у Facebook.

"Ми чітко розуміємо, що переважна більшість псевдоповідомлень надходять із тимчасово непідконтрольних територій або й безпосередньо з Російської Федерації. І це робиться для поширення паніки. Твердо запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують!" - заявив Монастирський.

Очільник міністерства запевнив, що сили МВС знаходяться в повній готовності.

"Ми зберігаємо спокій і професійно виконуємо свою справу", - додав він.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що бюджет України недоотримує 45-50 млрд грн надходжень щороку через несплату акцизних податків.

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