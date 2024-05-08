Увечері будуть графіки? Чи чекати на відключення світла по Україні: ситуація по областях

Зазначимо, як саме діятимуть графіки відключень, треба уточнювати на сторінках операторів відповідних областей. Загальна рекомендація - обмежити використання енергоємних приладів та не навантажувати мережу.

Для цього слід включати їх по черзі, а також максимально зменшити споживання електроенергії з 18:00 до 23:00. Представників бізнесу просять вимкнути зовнішнє освітлення.

Фото: рекомендації щодо економії світла (t.me/kyivoda)

Вінницька область

Вранці начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про російські ракети в небі над регіоном. Противник атакував об'єкти енергетичної інфраструктури, є влучання. ДСНС також повідомляє про масштабну пожежу, ніхто з працівників не постраждав.

Диспетчер "Вінницяобленерго" вже отримав команду від "Укренерго" на обмеження споживання потужності для непобутових споживачів 18:00 до 23:00. Повідомляється, що будуть застосовано графіки на 5 черг для промислових підприємств.

Для побутових споживачів графіків поки немає. Але закликають ощадливо користуватися електроенергією протягом усього дня.

Волинська область

Через масовану атаку є перебої зі світлом та водою у Нововолинську, який знаходиться біля Львівської області. Прильотів на території громади не було, але проблеми зі світлом відчули майже всі місцеві жителі.

Як повідомили у "Волиньобленерго", з 18:00 до 23:00 запроваджуються графіки відключень для промисловості. І теж обсягом п'яти черг.

До побутових споживачів графіки не застосовуватимуться, але просять раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години.

Дніпропетровська область

Росіяни атакували регіон "шахедами" та різними видами ракет. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вдалося збити 5 дронів та 8 ракет. Деталі атаки будуть згодом.

Станом на 15:00 на офіційних сторінках ДТЕК "Дніпровські електромережі" немає інформації про графіки відключення світла.

Донецька область

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у ранковому зведенні повідомив лише про обстріли громад у Покровському, Краматорському та Бахмутському районі. Інформація про поранених та загиблих за добу не надходила.

Оператор ДТЕК "Донецькі електромережі" прозвітував про те, що вчора повністю або частково повернули світло до 15 населених пунктів. Доступ до електропостачання знову мають 15518 сімей. Даних про можливі графіки відключення поки немає.

Житомирська область

Декілька вулиць у Житомирі сьогодні залишилися без води, але це не пов'язано з російською атакою. На об'єктах місцевого водоканалу тривають ремонтні роботи.

Проте дефіцит в енергосистемі відчують і на Житомирщині. Як повідомили в обленерго, "Укренерго" видало відповідне розпорядження, яке вже довели до споживачів, залучених до графіків обмеження споживання потужності.

Наразі графіки не стосуються побутових споживачів.

Закарпатська область

"Закарпаттяобленерго" попереджає, що з 18:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки для певного переліку підприємств.

Тому всіх споживачів без винятку просять ощадливо використовувати електрику у вказані години. Це потрібно для стабільної роботи енергосистеми. А також дозволить не запроваджувати графіки для побутових абонентів.

Запорізька область

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, сьогодні росіяни вдарили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування.

Внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя пошкоджено об'єкти у чотирьох районах міста. У тому числі 15 житлових будинків та 6 нежитлових, три навчальні заклади, лікарня, гараж та автомобілі.

Як повідомили у "Запоріжжіобленерго", вранці не було знеструмлень через російський удар. Проте технологічне порушення в мережах призвело до відключення понад 2,5 тисячі абонентів, його усунули менш ніж за годину. В області внаслідок бойових дій без світла 3750 споживачів, ще 193 - у Запорізькому районі з технологічних причин.

Інформації про графіки відключення поки немає.

Івано-Франківська область

Відомо про прильоти на Івано-Франківщині. Як зазначила начальник місцевої ОВА Світлана Оніщук, ціллю ракетного удару був об'єкт енергетичної інфраструктури, на ньому виникла пожежа, але вогонь вдалося швидко загасити. Стан пошкоджень уточнюється, обійшовся без потерпілих.

"Прикарпаттяобленерго" повідомляє про дефіцит в енергосистемі через нові пошкодження на українських станціях. У зв'язку з цим запроваджуються графіки з 18:00 до 23:00 обсягом п'яти черг для бізнесу та промисловості Івано-Франківської області.

Київ

Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 заходили на Київ із різних напрямків, але сили ППО збили всі цілі в районі міста. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих та руйнувань.

Оператор ДТЕК "Київські електромережі" про графіки відключення наразі не повідомляв.

Київська область

Київську область атакували "шахеди" та крилаті ракети, тривога тривала майже 4 години, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас уламки впали у чотирьох районах.

За словами начальника ОВА Руслана Кравченка, є постраждалі, їм надається допомога. Також пошкоджено лінії електропередач, в одному із сіл не було світла. Уламки зруйнували один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поряд, ще 14 будинків пошкоджено.

ДТЕК "Київські регіональні електромережі" зазначає, що ще о 07:00 повернули світло понад тисячі сімей у Вишгородському районі. Інформації про вечірні графіки на Київщині поки немає.

Кіровоградська область

Тут внаслідок ракетної атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Олександрійському районі, травмовано восьмирічну дитину. Руйнування зафіксовано у 13 приватних будинках та майже 30 гаражах.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович просить усіх максимально економити електроенергію, особливо у вечірній пік. Міським головам та керівництву громад доручено по можливості відключати вуличне освітлення.

Крім того, бізнес просять відключити рекламні вивіски, зовнішнє підсвічування та зменшити інтенсивність освітлення торгових залів. Інформації про графіки від "Кіровоградобленерго" наразі немає.

Львівська область

Близько 05:00 російські ракети атакували об'єкт генерації у Червоноградському районі. Також постраждав об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Під час повторної повітряної тривоги по Львівщині вдарили "Кинжалами".

Начальник ОВА Максим Козицький уточнює, що загалом на територію регіону залетіли 12 ракет, 8 із них вдалося збити. Жертв та постраждалих немає.

Оператор "Львівобленерго" поки не повідомив про графіки відключень світла в області.

Миколаївська область

Станом на ранок ліміти на подачу електроенергії не було встановлено. Про можливі вечірні графіки інформації поки що немає.

Одеська область

Станом на 15:00 на сторінках ДТЕК "Одеські електромережі" не було інформації про графіки.

Полтавська область

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що попри вдалу роботу захисників неба є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Полтавському районі. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

"Полтаваобленерго" попереджає, що 8 та 9 травня буде знеструмлено споживачів на правобережній частині Кременчука та Кременчуцького району. Про вечірні графіки відключень в області наразі не повідомляється.

Рівненська область

Рівненська область отримуала команду про запровадження графіків для промислових об'єктів у період з 18:00 до 23:00.

"Поки обмеження не стосуються побутових споживачів! Водночас просимо про розумне споживання електроенергії", - зазначили у "Рівнеобленерго".

Сумська область

Після нічної атаки у Сумах фіксується дефіцит електроенергії. Начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко закликає зменшити споживання, щоб не вводити графіки відключень.

На сторінках "Сумиобленерго" поки немає інформації про вечірні графіки.

Тернопільська область

"Тернопільобленерго" попереджає про графіки для промислових споживачів із 18:00 до 23:00.

"Застосування обмежень для побутових споживачів не передбачається", – додав оператор.

Херсонська область

Вночі росіяни із тимчасово окупованого лівобережжя атакували Корабельний район Херсона. В результаті - повалено електроопору, пошкоджено дроти, господарські будівлі, згоріли гаражі та автомобілі.

За словами начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, у місті тимчасові перебої з електрикою та водою. Інформації про графіки в Херсонській області наразі немає.

Харківська область

Згідно з повідомленням Міненерго, тут крім обмежень для промисловості з 18:00 до 23:00 передбачені графіки відключень для побутових споживачів.

На сторінках "Харківобленерго" станом на 15:00 інформації про це немає.

На ранок через обстріл залишалися знеструмленими 26,7 тисячі точок обліку. Через мережеві обмеження застосовуються графіки для близько 205 тисяч абонентів.

Хмельницька область

"Хмельницькобленерго" закликає економити електрику особливо в періоди пікових навантажень: з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00.

Також повідомляється, що для промисловості з 18:00 до 23:00 буде використано графіки відключення світла. Це не стосується критичної інфраструктури та побутових споживачів.

Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що повітряна тривога сьогодні тривала понад чотири години. За цей час у небі над регіоном збили один "шахед", уламки пошкодили житловий будинок.

"Черкасиобленерго" поки не повідомляло про можливі вечірні графіки.

Чернівецька область

"Чернівціобленерго" просять споживачів зменшити використання енергоємних приладів з 18:00 до 23:00. Промисловість та бізнес - переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально користуватися альтернативними джерелами енергії.

"Цілком можливо, що сьогодні у вечірні години буде застосовано обмеження споживання для побутових та промислових груп споживачів у всіх областях", - зазначив оператор.

Чернігівська область

У Чернігові аварійне відключення однієї з ліній. Знеструмлено понад тисячу абонентів в районі вулиці Громадської та частково проспекту Миру. Світло обіцяють повернути протягом двох годин.

Інформації про можливі графіки відключення світла поки немає.