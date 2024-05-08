Вечером будут графики? Ждать ли отключений света по Украине: ситуация по областям

Отметим, как именно будут действовать графики отключений, нужно уточнять на страницах операторов сооствтетствующих областей. Общая рекомендация - ограничить использование энергоемких приборов и не нагружать сеть.

Для этого следует включать их поочередно, а также максимально снизить потребление электроэнергии с 18:00 до 23:00. Представителей бизнеса просят отключить наружное освещение.

Фото: рекомендации по экономии света (t.me/kyivoda)

Винницкая область

Утром начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о российских ракетах в небе над регионом. Противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры, есть попадания. ГСЧС также сообщает о масштабном пожаре, никто из работников не пострадал.

Диспетчер "Винницаоблэнерго" уже получил команду от "Укрэнерго" на ограничение потребления мощности для небытовых потребителей 18:00 до 23:00. Сообщается, что будут применены графики на 5 очередей для промышленных предприятий.

Для бытовых потребителей графиков пока нет. Но призывают экономно пользоваться электроэнергией в течение всего дня.

Волынская область

Из-за массированной атаки есть перебои со светом и водой в Нововолынске, который находится возле Львовской области. Прилетов на территории общины не было, но проблемы со светом испытали почти все местные жители.

Как сообщили в "Волыньоблэнерго", с 18:00 до 23:00 вводятся графики отключений для промышленности. И тоже в объеме пяти очередей.

К бытовым потребителям графики применяться не будут, но просят рационально использовать энергоемкие приборы в пиковые часы.

Днепропетровская область

Россияне атаковали регион "шахедами" и разными видами ракет. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что удалось сбить 5 дронов и 8 ракет. Детали атаки будут позже.

По состоянию на 15:00 на официальных страницах ДТЭК "Днепровские электросети" нет информации о графиках отключения света.

Донецкая область

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в утренней сводке сообщил только об обстрелах общин в Покровском, Краматорском и Бахмутском районе. Информация о раненых и погибших за сутки не поступала.

Оператор ДТЭК "Донецкие электросети" отчитался о том, что вчера полностью или частично вернули свет в 15 населенных пунктов. Доступ к электроснабжению снова имеют 15 518 семей. Данных о возможных графиках отключения пока нет.

Житомирская область

Несколько улиц в Житомире сегодня остались без воды, но это не связано с российской атакой. На объектах местного водоканала ведутся ремонтные работы.

Тем не менее дефицит в энергосистеме ощутят и в Житомирской области. Как сообщили в облэнерго, "Укрэнерго" выдало соответствующее распоряжение, которое уже довели до потребителей, привлеченных к графикам ограничения потребления мощности.

На данный момент графики не касаются бытовых потребителей.

Закарпатская область

"Закарпатьеоблэнерго" предупреждает, что с 18:00 по 23:00 будут применяться графики для определенного перечня предприятий.

Поэтому всех потребителей без исключения просят экономно использовать электричество в указанные часы. Это необходимо для стабильной работы энергосистемы. А также позволит не вводить графики для бытовых абонентов.

Запорожская область

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, сегодня россияне ударили по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения.

В результате ракетной атаки, которой подверглось Запорожье, повреждены объекты в четырех районах города. В том числе 15 жилых домов и 6 нежилых, три учебных заведения, больница, гараж и автомобили.

Как сообщили в "Запорожьеоблэнерго", утром не было обесточиваний из-за российского удара. Однако технологическое нарушение в сетях привело к отключению более 2,5 тысяч абонентов, его устранили менее чем за час. В области в результате боевых действий без света 3750 потребителей, еще 193 - в Запорожском районе по технологическим причинам.

Информации о графиках отключения пока нет.

Ивано-Франковская область

Известно о прилетах в Ивано-Франковской области. Как отметила начальник местной ОВА Светлана Онищук, целью ракетного удара был объект энергетической инфраструктуры, на нем возник пожар, но огонь удалось быстро потушить. Состояние повреждений уточняется, обошлось без пострадавших.

"Прикарпатьеоблэнерго" сообщает о дефиците в энергосистеме из-за новых повреждений на украинских станциях. В связи с этим вводятся графики с 18:00 до 23:00 в объеме пяти очередей для бизнеса и промышленности Ивано-Франковской области.

Киев

Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 заходили на Киев с разных направлений, но силы ПВО сбили все цели в районе города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Оператор ДТЕК "Киевские электросети" о графиках отключения пока не сообщал.

Киевская область

Киевскую область атаковали "шахеды" и крылатые ракеты, тревога длилась почти 4 часа, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время обломки упали в четырех районах.

По словам начальника ОВА Руслана Кравченко, есть пострадавшие, им оказывается помощь. Также повреждены линии электропередач, в одном из сел не было света. Обломки разрушили один жилой частный дом и подсобное помещение рядом, еще 14 домов повреждены.

ДТЕК "Киевские региональные электросети" отмечает, что еще в 07:00 вернули свет более тысячи семей в Вышгородоком районе. Информации о вечерних графиках в Киевской области пока нет.

Кировоградская область

Здесь в результате ракетной атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Александрийском районе, травмирован восьмилетний ребенок. Разрушения зафиксированы в 13 частных домах и почти 30 гаражах.

Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович просит всех максимально экономит электроэнергию, особенно в вечерний пик. Городским головам и руководству общин поручено по возможности отключать уличное освещение.

Кроме того, бизнес просят отключить рекламные вывески, наружную подсветку и уменьшить интенсивность освещения торговых залов.

Обновлено на 16:30

"Кировоградоблэнерго" с 18:00 до 23:00 вводит графики для небытовых потребителей в объеме пяти очередей. К бытовым потребителям графики не применяются.

Львовская область

Около 05:00 российские ракеты атаковали объект генерации в Червоноградском районе. Также пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Во время повторной воздушной тревоги по Львовской области ударили "Кинжалами".

Начальник ОВА Максим Козицкий уточняет, что всего на территорию региона залетели 12 ракет, 8 из них удалось сбить. Жертв и пострадавших нет.

Оператор "Львовоблэнерго" пока не сообщил о графиках отключений света в области.

Николаевская область

По состоянию на утро лимиты на подачу электроэнергию не были установлены. О возможных вечерних графиках информации пока нет.

Одесская область

По состоянию на 15:00 на страницах ДТЭК "Одесские электросети" не было информации о графиках.

Полтавская область

Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что несмотря на удачную работу защитников неба, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Полтаваоблэнерго" предупреждает, что 8 и 9 мая будут обесточены потребители на правобережной части Кременчуга и Кременчугского района. О вечерних графиках отключений в области пока не сообщается.

Ровенская область

Ровенская область получала команду о введении графиков для промышленных объектов в период с 18:00 до 23:00.

"Пока ограничения не касаются бытовых потребителей! В то же время просим о разумном потреблении электроэнергии", - отметили в "Ровнооблэнерго".

Сумская область

После ночной атаки в Сумах фиксируется дефицит электроэнергии. Начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко призывает снизить потребление, чтобы не вводить графики отключений.

На страницах "Сумыоблэнерго" пока нет информации о вечерних графиках.

Тернопольская область

"Тернопольоблэнерго" предупреждает о графиках для промышленных потребителей с 18:00 до 23:00.

"Применение ограничений для бытовых потребителей не предусматривается", - добавил оператор.

Херсонская область

Ночью россияне с временно оккупированного левобережья атаковали Корабельный район Херсона. В результате - повалена электроопора, повреждены провода, хозяйственные постройки, сгорели гаражи и автомобили.

По словам начальника городской военной администрации Романа Мрочко, в городе временные перебои с электричеством и водой. Информации о графиках в Херсонской области пока нет.

Харьковская область

Согласно сообщению Минэнерго, здесь помимо ограничений для промышленности с 18:00 до 23:00 предусмотрены графики отключений для бытовых потребителей.

В то же время на страницах "Харьковоблэнерго" по состоянию на 15:00 информации об этом нет.

На утро из-за обстрелов оставались обесточенными 26,7 тысяч точек учета. Из-за сетевых ограничений применяются графики для около 205 тысяч абонентов.

Хмельницкая область

"Хмельницкоблэнерго" призывает экономить электричество особенно в периоды пиковых нагрузок: с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00.

Также сообщается, что для промышленности с 18:00 до 23:00 будут применены графики отключения света. Это не касается критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

Черкасская область

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что воздушная тревога сегодня длилась более четырех часов. За это время в небе над регионом сбили один "шахед", обломки повредили жилой дом.

"Черкассыоблэнерго" пока не сообщало о возможных вечерних графиках.

Черновицкая область

"Черновцыоблэнерго" просят потребителей снизить использование энергоемких приборов с 18:00 до 23:00. Промышленность и бизнес - пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально пользоваться альтернативными источниками энергии.

"Вполне возможно, что сегодня в вечерние часы будут применены ограничения потребления для бытовых и промышленных групп потребителей во всех областях", - отметил оператор.

Черниговская область

В Чернигове аварийное отключение одной из линий. Обесточены более тысячи абонентов в районе улицы Громадской и частично проспекта Мира. Свет обещают вернуть в течение двух часов.

Информации о возможных графиках отключения света пока нет.