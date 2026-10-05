"Уважно стежимо": Рубіо зробив заяву щодо випадку чуми у Росії

За його словами, Вашингтон наразі володіє лише тими даними, які офіційно надала російська сторона. Згідно з цією інформацією, був інфікований співробітник однієї з лабораторій.

"Існують побоювання щодо можливого поширення хвороби - принаймні всередині країни, зважаючи на заходи на кшталт карантину та випадки смерті, характерні для таких ситуацій", - зазначив держсекретар США.

Рубіо додав, що хоча транспортне сполучення між США та Росією наразі дуже обмежене, подібна інфекція може вирватися назовні та швидко поширитися.

"Тому ми уважно стежимо за ситуацією. Не думаю, що це привід для паніки, але це, безумовно, викликає занепокоєння й вимагає пильної уваги. Цілком природно, що ми тримаємо це питання на контролі", - підкреслив він.

Що передувало

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що 25 вересня 28-річна Дар’я Шипілова, яка працювала у науково-дослідному інституті боротьби з чумою в Іркутській області РФ, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

Після цього, 29 вересня, жінку госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Зазначимо, після її смерті влада ввела карантин у кількох медичних установах регіону, а близько 200 людей, які контактували із Шипіловою, взяли під медичне спостереження.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що у них не виявили ознак захворювання, а результати тестів були негативними.