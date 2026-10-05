"Внимательно следим": Рубио сделал заявление о случае чумы в России

В России зафиксирован вероятный случай заражения чумой в лаборатории, что создает риски распространения инфекции. США пристально отслеживают развитие событий.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
По его словам, Вашингтон пока владеет только теми данными, которые официально предоставила российская сторона. Согласно этой информации, был инфицирован сотрудник одной из лабораторий.
"Существуют опасения по возможному распространения болезни - по крайней мере внутри страны, учитывая меры вроде карантина и случаи смерти, характерные для таких ситуаций", - отметил госсекретарь США.
Рубио добавил, что хотя транспортное сообщение между США и Россией пока очень ограничено, подобная инфекция может вырваться наружу и быстро распространиться.
"Поэтому мы внимательно следим за ситуацией. Не думаю, что это повод для паники, но это, безусловно, вызывает беспокойство и требует пристального внимания. Вполне естественно, что мы держим этот вопрос на контроле", - подчеркнул он.
Напомним, СМИ сообщали, что 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте борьбы с чумой в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.
После этого, 29 сентября женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.
Отметим, после ее смерти власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона, а около 200 контактировавших с Шипиловой людей взяли под медицинское наблюдение.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у них не выявили признаков заболевания, а результаты тестов были отрицательными.
В то же время, информация о возможном заражении Шипиловой чумой пока официально не подтверждена. Отмечается, что у женщины была "пневмония неизвестной этиологии", а дальнейшие исследования не обнаружили возбудителя инфекции.
Кроме того, СМИ пишут, что российского диктатора Владимира Путина заподозрили в сокрытии информации о вспышке чумы в Иркутской области.