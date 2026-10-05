"Внимательно следим": Рубио сделал заявление о случае чумы в России

По его словам, Вашингтон пока владеет только теми данными, которые официально предоставила российская сторона. Согласно этой информации, был инфицирован сотрудник одной из лабораторий.

"Существуют опасения по возможному распространения болезни - по крайней мере внутри страны, учитывая меры вроде карантина и случаи смерти, характерные для таких ситуаций", - отметил госсекретарь США.

Рубио добавил, что хотя транспортное сообщение между США и Россией пока очень ограничено, подобная инфекция может вырваться наружу и быстро распространиться.

"Поэтому мы внимательно следим за ситуацией. Не думаю, что это повод для паники, но это, безусловно, вызывает беспокойство и требует пристального внимания. Вполне естественно, что мы держим этот вопрос на контроле", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, СМИ сообщали, что 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте борьбы с чумой в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

После этого, 29 сентября женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

Отметим, после ее смерти власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона, а около 200 контактировавших с Шипиловой людей взяли под медицинское наблюдение.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у них не выявили признаков заболевания, а результаты тестов были отрицательными.