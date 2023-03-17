UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Увага! Редакція РБК-Україна попереджає про фішингові сайти: на що звернути увагу

Фото: РБК-Україна попереджає про фішингові сайти (pixabay.com)
Автор: Ирина Гамерская

До уваги читачів. У мережі почастішали випадки підробки сайту РБК-Україна. Шахраї видають створений власноруч ресурс за сайт інформагенства, використовуючи впізнаваний дизайн, а також особисті дані редакторів.

Редакція РБК-Україна закликає читачів уважно перевіряти ресурси, а також звертати увагу на доменне ім'я. РБК-Україна використовує лише один домен - www.rbc.ua.

Будь-які ресурси, які використовують дизайн РБК-Україна, але не на домені www.rbc.ua є шахраями!

Зокрема, у мережі з'явився ресурс на домені rbk.media, який використовує дизайн та персональні дані колективу РБК-Україна. Наголошуємо, РБК-Україна не має ніякого відношення до діяльності rbk.media.

Про шахрайські дії редакція РБК-Україна повідомила у правоохоронні органи та закликає читачів повідомляти про випадки підробки сайту на електронну пошту sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
шахраї