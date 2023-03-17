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Внимание! Редакция РБК-Украина предупреждает о фишинговых сайтах: на что обратить внимание

Фото: РБК-Украина предупреждает о фишинговых сайтах (pixabay.com)
Автор: Ирина Гамерская

Вниманию читателей. В сети участились случаи подделки сайта РБК-Украина. Мошенники выдают созданный собственноручно ресурс за сайт информагентства, используя узнаваемый дизайн, а также личные данные редакторов.

Редакция РБК-Украина призывает читателей внимательно проверять ресурсы, а также обращать внимание на доменное имя. РБК-Украина использует только один домен - www.rbc.ua.

Любые ресурсы, которые используют дизайн РБК-Украина, но не на домене www.rbc.ua являются мошенниками!

В частности, в сети появился ресурс на домене rbk.media, который использует дизайн и персональные данные коллектива РБК-Украина. Отметим, РБК-Украина не имеет никакого отношения к деятельности rbk.media.

О мошеннических действиях редакция РБК-Украина сообщила в правоохранительные органы и призывает читателей сообщить о случаях подделки сайта на электронную почту sb@rbc.ua.

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