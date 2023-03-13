Ув'язненого російського пілота, який бомбив Харків, віддали на обмін

Російського пілота Максима Криштопа, якого обвинувачували у бомбардуванні цивільних об’єктів Харківської області, звільнили від ув'язнення та передали для обміну як військовополоненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Дзержинського райсуду Харкова.

Як повідомляється, клопотання про звільнення російського пілота подала група прокурорів Офісу генпрокурора.

Відповідно до листа Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 3 березня ухвалили рішення про передачу його для обміну.

Рішення ухвалили наступного дня після вироку суду, яким Криштопа за порушення законів та звичаїв війни засудили до 12 років увʼязнення.

На судове засідання щодо звільнення від покарання ні Криштоп, ні його адвокат не зʼявилися, передавши заяву про розгляд справи без їхньої участі. Засуджений підтвердив, що погоджується із клопотанням прокурора, оскільки йдеться про обмін.

Суд постановив передати російського пілота під нагляд представникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України "для організації та проведення його обміну як військовополоненого".