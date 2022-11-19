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Здався після штурму. Українські військові взяли у полон зека-окупанта

Фото: Ув'язненого із РФ окупанта захопили у полон українські прикордонники (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Донецькій області українським захисникам вдалося захопити у полон російського окупанта. Раніше він відбував покарання у тюрмі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Після невдалої спроби штурму, окупанти з втратами відійшли. Але не всі: з рівчака до наших оборонців вийшов чоловік з піднятими руками", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, полонений розповів, що до війська його забрали з в‘язниці, де він відбував покарання вже 4 роки.

"А також повідомив, що має тяжку хворобу - ВІЛ. Далі його передали до компетентних органів", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що незадовільний стан військової техніки став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів.

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