Сдался после штурма. Украинские военные взяли в плен зека-оккупанта

В Донецкой области украинским защитникам удалось захватить в плен российского оккупанта. Ранее он отбывал наказание в тюрьме РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"После неудачной попытки штурма, оккупанты с потерями отошли. Но не все: из канавы к нашим защитникам вышел мужчина с поднятыми руками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пленный рассказал, что в армию его забрали из тюрьмы, где он отбывал наказание уже 4 года.

"А также сообщил, что страдает тяжелой болезнью - ВИЧ. Далее его передали в компетентные органы", - добавили в ГПСУ.