Ув’язнений екс-заступник міністра оборони розповів про справу проти нього

Якби Міністерство оборони у перші дні повномасштабного вторгнення не доклало надзусиль для забезпечення армії усім необхідним, невідомо, де була б Україна сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю екс-заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова.

Водночас звинувачення на свою адресу Шаповалов вважає політичними, оскільки вони співпали у часі з гучним так званим "яєчним" скандалом. Яєчний скандал вибухнув 21 січня, а з обшуком до екс-посадовця прийшли 1 лютого.

"Відтак можу припустити: мій арешт, який відбувся одразу після цього, має не лише юридичну складову, а й політичну", - розповів Шаповалов.

Між тим, у звинуваченні взагалі не йшлося про закупівлю харчів для ЗСУ. На його думку, обвинуваченню потрібно було якось відреагувати на суспільний запит "знайти і покарати".

"Наскільки розумію, моє ув’язнення мало б втамувати суспільний запит на боротьбу з корупцією. Мовляв, ось дивіться - цілого заступника міністра посадили", - говорить Шаповалов.

Що ж стосується звинувачення від ДБР, за яким його підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ в особливий період, Шаповалов переконаний, що справа повністю абсурдна. Він зазначив: ані слідчий, ані прокурор не мають жодного уявлення, у чому міг полягати його умисел перешкоджати ЗСУ, і як цей умисел довести.

Як розповів колишній заступник міністра, жоден неякісний зразок бронежилетів чи шоломів до ЗСУ не потрапив. Постачальники, які, до речі, усі були представниками країн НАТО, одразу почали і наразі продовжують відшкодовувати неякісні товари або якісними, або грошима. І взагалі, ті контракти, підписання яких йому інкримінують, він навіть не підписував.

Найголовніше, вважає обвинувачений, що в ті дні, коли кількість ЗСУ з 250 тисяч зросла у кілька разів, його команді вдалося забезпечити армію засобами захисту.

"Контролюючим органам, частина з яких в перші місяці війни спішно покинула Київ, я порадив би не займатися популізмом на тлі суспільного запиту "знайти і покарати", - заpначив Шаповалов.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна захисник ек-сзаступника міністра оборони, старший партнер адвокатського об’єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін також назвав справу проти свого підзахисного абсурдною.