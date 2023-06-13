Ув’язнений екс-заступник міністра оборони розповів про справу проти нього
Якби Міністерство оборони у перші дні повномасштабного вторгнення не доклало надзусиль для забезпечення армії усім необхідним, невідомо, де була б Україна сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю екс-заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова.
Водночас звинувачення на свою адресу Шаповалов вважає політичними, оскільки вони співпали у часі з гучним так званим "яєчним" скандалом. Яєчний скандал вибухнув 21 січня, а з обшуком до екс-посадовця прийшли 1 лютого.
"Відтак можу припустити: мій арешт, який відбувся одразу після цього, має не лише юридичну складову, а й політичну", - розповів Шаповалов.
Між тим, у звинуваченні взагалі не йшлося про закупівлю харчів для ЗСУ. На його думку, обвинуваченню потрібно було якось відреагувати на суспільний запит "знайти і покарати".
"Наскільки розумію, моє ув’язнення мало б втамувати суспільний запит на боротьбу з корупцією. Мовляв, ось дивіться - цілого заступника міністра посадили", - говорить Шаповалов.
Що ж стосується звинувачення від ДБР, за яким його підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ в особливий період, Шаповалов переконаний, що справа повністю абсурдна. Він зазначив: ані слідчий, ані прокурор не мають жодного уявлення, у чому міг полягати його умисел перешкоджати ЗСУ, і як цей умисел довести.
Як розповів колишній заступник міністра, жоден неякісний зразок бронежилетів чи шоломів до ЗСУ не потрапив. Постачальники, які, до речі, усі були представниками країн НАТО, одразу почали і наразі продовжують відшкодовувати неякісні товари або якісними, або грошима. І взагалі, ті контракти, підписання яких йому інкримінують, він навіть не підписував.
Найголовніше, вважає обвинувачений, що в ті дні, коли кількість ЗСУ з 250 тисяч зросла у кілька разів, його команді вдалося забезпечити армію засобами захисту.
"Контролюючим органам, частина з яких в перші місяці війни спішно покинула Київ, я порадив би не займатися популізмом на тлі суспільного запиту "знайти і покарати", - заpначив Шаповалов.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна захисник ек-сзаступника міністра оборони, старший партнер адвокатського об’єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін також назвав справу проти свого підзахисного абсурдною.
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