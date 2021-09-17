Утверждена конкурсная комиссия по отбору членов ВККС: кто в нее вошел
Фото: в Украине начнут отбирать членов ВККС (argumentua com)
Высший совет правосудия назначила членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В нее вошли три иностранных эксперта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.
Сообщается, что в состав конкурсной комиссии вошли:
- Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;
- Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;
- Стивен Маркмен - председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке;
- Сергей Верланов - судья Киевского апелляционного суда;
- Евгений Мезенцев - заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;
- Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоена массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, у президента Владимира Зеленского рассчитывают, что обновленная ВККС может заработать уже до конца года.