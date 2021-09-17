Затверджено конкурсну комісію з відбору членів ВККС: хто до неї увійшов
Фото: в Україні почнуть відбирати членів ВККС (argumentua com)
Вища рада правосуддя призначила членів конкурсної комісії, яка відбиратиме склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). До неї увійшли три іноземних експерта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВСП.
Повідомляється, що до складу конкурсної комісії увійшли:
- Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
- Тед Зажечни - суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;
- Стівен Маркмен - голова Верховного суду штату Мічиган у відставці;
- Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду;
- Євген Мезенцев - заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
- Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.
"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки стурбована масовим звільненням суддів і ненаповненням судової системи новими кадрами протягом майже двох років у зв'язку з припиненням роботи ВККС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського розраховують, що оновлена ВККС може запрацювати вже до кінця року.