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Затверджено конкурсну комісію з відбору членів ВККС: хто до неї увійшов

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 17:47
Затверджено конкурсну комісію з відбору членів ВККС: хто до неї увійшов Фото: в Україні почнуть відбирати членів ВККС (argumentua com)
Автор: Артем Горовенко

Вища рада правосуддя призначила членів конкурсної комісії, яка відбиратиме склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). До неї увійшли три іноземних експерта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВСП.

Повідомляється, що до складу конкурсної комісії увійшли:

  • Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
  • Тед Зажечни - суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;
  • Стівен Маркмен - голова Верховного суду штату Мічиган у відставці;
  • Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду;
  • Євген Мезенцев - заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
  • Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки стурбована масовим звільненням суддів і ненаповненням судової системи новими кадрами протягом майже двох років у зв'язку з припиненням роботи ВККС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського розраховують, що оновлена ВККС може запрацювати вже до кінця року.

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