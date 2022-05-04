UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утверждена кандидатура следующего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе

Фото: генерал Кристофер Каволи (7th Army Joint Multinational Training Command / wikimedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Североатлантический совет НАТО утвердил кандидатуру американского генерала Кристофера Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. В Объединенном штабе он специализировался по вопросам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Каволи приступит к исполнению обязанностей в новой должности летом. Пока Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе сейчас продолжает командовать генерал Тод Уолтерс (тоже ВВС США).

Генерал Каволи в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке.

Церемония смены командования в Верховном штабе союзных держав в Европе состоится летом в Монсе (Бельгия).

Генерал Кристофер Каволи, армия США, утвержден на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе (фото: nato.int)

Что известно о генерале Каволи

Кристофер Дж. Каволи - генерал армии США, который в настоящее время является командующим американской армией в Европе и Африке. Ранее он занимал должность командующего армией США в Европе с января 2018 года по 30 сентября 2020 года. 1 октября 2020 года он принял на себя командование объединенным командованием Европы и Африки.

Генерал Каволи, призванный в пехоту в 1987 году, служил в разных должностях в Соединенных Штатах, Европе и Азии.

Командовал 1-м батальоном 32-го пехотного полка; Боевая группа 3-й пехотной бригады 1-й бронетанковой дивизии; Учебное командование 7-й армии; и 25-я пехотная дивизия.

Служил также заместителем командующего Западным региональным командованием в Герате, Афганистан, и заместителем командующего по операциям в 82-й воздушно-десантной дивизии.

Имеет опыт директора по вопросам России в Объединенном штабе; был заместителем исполнительного помощника председателя Объединенного комитета начальников штабов; и директором начальника штаба Координационной группы сухопутных войск.

Генерал Каволи является офицером по иностранным делам, специализирующимся на Евразии. Он владеет итальянским, русским и французскими языками. Имеет ученые степени Принстонского и Йельского университетов.

Напомним, ранее экс-командующий НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что Запад должен готовиться к войне с РФ.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЕвропа