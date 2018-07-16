Утверждена дата боя непобежденного чемпиона Джошуа с Поветкиным

Боксеры встретятся на "Уэмбли"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Энтони Джошуа 22 сентября проведет бой с Александром Поветкиным. Об этом сообщают промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы британца, и промоутер россиянина Андрей Рябинский.

Поединок за звание чемпиона мира по версии WBA Super состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

JOSHUA-POVETKIN ON BOX OFFICE: @AnthonyFJoshua defends his world heavyweight titles against Alexander Povetkin at Wembley on September 22.



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На счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.

В апреле 2017 Джошуа победил украинца Владимира Кличко в 11 раунде. Поединок также проходил на лондонском "Уэмбли".

В 2016 году из-за положительных допинг-проб Поветкина было отменено два боя. WBC, IBF, WBO исключили его из своих рейтингов, а затем лишили права проводить поединки под своей эгидой. В июне 2017 года истекла условная дисквалификация боксера.

Напомним, в июле 2017 российский супертяжеловес Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко единогласным решением судей. Это был первый бой россиянина после допинговой дисквалификации.

Оба спортсмена в последний раз выходили в ринг в рамках одного вечера бокса - Джошуа единогласным решением судей отобрал титул WBO в новозеландского боксера Джозефа Паркера, а Поветкин в андеркарте этого боя нокаутировал Дэвида Прайса.