Затверджена дата бою непереможеного чемпіона Джошуа з Повєткіним

Новини Спорт 16.07.2018 - 15:04

Боксери зустрінуться на "Уемблі"

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) (Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) Ентоні Джошуа 22 вересня проведе бій з Олександром Повєткіним. Про це повідомляють промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка представляє інтереси британця, і промоутер росіянина Андрій Рябінскій.

Поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBA Super відбудеться в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

На рахунку Джошуа 21 перемога (20 нокаутом) і жодної поразки у професійній кар'єрі. В активі Повєткіна 34 перемоги (24 нокаутом) і одна поразка.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Ентоні Джошуа переміг українця Володимира Кличка в 11 раунді. Поєдинок також проходив на лондонському "Уемблі".

У 2016 році через позитивні допінг-проби Повєткіна було скасовано два бої. WBC, IBF, WBO виключили його зі своїх рейтингів, а потім позбавили права проводити поєдинки під своєю егідою. У червні 2017 року минула умовна дискваліфікація боксера.

Нагадаємо, у липні 2017 російський суперважковаговик Олександр Повєткін переміг українця Андрія Руденка одноголосним рішенням суддів. Це був перший бій росіянина після допінгової дискваліфікації.

Обидва спортсмени в останній раз виходили в ринг в рамках одного вечора боксу - Джошуа одноголосним рішенням суддів відібрав титул WBO у новозеландського боксера Джозефа Паркера, а Повєткін в андеркарті цього бою нокаутував Девіда Прайса.

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