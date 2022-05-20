Уцелевших домов нет, во дворах - кладбища. В Луганской ОВА показали кадры из Рубежного

По его словам, Рубежное стало вторым Мариуполем. На фото, которые опубликовал Гайдай, заметно, что город постоянно обстреливают, а большинство зданий имеют значительные повреждения.

"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах - кладбища. До войны здесь проживали более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве", - отметил Гайдай.

Он добавил, что часть людей уехала из города, некоторых местных жителей депортировали в Россию и на неподконтрольные территории, остальные вынуждены находиться под обстрелами оккупантов.