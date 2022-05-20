Вцілілих будинків немає, у дворах - кладовища. У Луганській ОВА показали кадри з Рубіжного

За його словами, Рубіжне стало другим Маріуполем. На фото, які опублікував Гайдай, помітно, що місто постійно обстрілюють, а більшість будівель мають значні пошкодження.

"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища. До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві", - зазначив Гайдай.

Він додав, що частина людей виїхала з міста, деяких місцевих жителів депортували в Росію та на непідконтрольні території, решта - вимушені знаходитися під обстрілами окупантів.