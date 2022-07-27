В Николаеве прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога
Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
В Николаеве ночью раздались мощные взрывы. В области сработала воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.
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