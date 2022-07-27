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В Николаеве прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога

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Николаев, Среда 27 июля 2022 02:25
В Николаеве прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве ночью раздались мощные взрывы. В области сработала воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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