В Николаеве прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога

В Николаеве ночью раздались мощные взрывы. В области сработала воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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