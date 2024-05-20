Утретє за день. В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31 (відбій)

В Україні сьогодні ввечері, 20 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт носія "Кинджалів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
"Ракетна небезпека по всій території України!", - написали військові.
Скріншот: Карта тривог (alerts.in.ua)
Повітряні сили уточнили, що стався зліт МіГ-31К з Астрахані.
Повітряні сили о 21:09 повідомили про відбій повітряної тривоги.
Зранку в Україні оголосили першу масштабну військову тривогу. Тоді причиною став зліт МіГ-31.
Потім таке саме повторилося вже вдень. Повітряні сили повідомляли про зліт шести носіїв "Кинджалів".
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