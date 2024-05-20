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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31

Україна, Понеділок 20 травня 2024 18:18
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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31 Архівне фото: в Україні оголосили масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні сьогодні вдень, 20 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт російського МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

"Ракетна небезпека по всій території України!", - заявили військові.

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31

Скріншот: Карта тривог (alerts.in.ua)

Зазначається, що причиною цього став зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області.

Пізніше військові повідомили про зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Варто зазначити, що МіГ-31 є ракетоносієм "Кинджалів".

Можливі пуски ракет

О 18:22 Повітряні сили попередили, що росіяни підняли в повітря шість МіГ-31. З аеродрому "Саваслейка" - 4, з Астрахані - 2!

"Можливі пуски "Кинджалів"!", - додали військові.

Не перша тривога за добу

Російські війська вже ставали причиною масштабної тривоги в Україні. Сьогодні вранці це сталося через зліт МіГ-31.

Також були повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

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