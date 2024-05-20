В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31
В Україні сьогодні вдень, 20 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт російського МіГ-31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
"Ракетна небезпека по всій території України!", - заявили військові.
Скріншот: Карта тривог (alerts.in.ua)
Зазначається, що причиною цього став зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області.
Пізніше військові повідомили про зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Варто зазначити, що МіГ-31 є ракетоносієм "Кинджалів".
Можливі пуски ракет
О 18:22 Повітряні сили попередили, що росіяни підняли в повітря шість МіГ-31. З аеродрому "Саваслейка" - 4, з Астрахані - 2!
"Можливі пуски "Кинджалів"!", - додали військові.
Не перша тривога за добу
Російські війська вже ставали причиною масштабної тривоги в Україні. Сьогодні вранці це сталося через зліт МіГ-31.
Також були повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
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