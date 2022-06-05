Утренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗ

Утренний обстрел Киева

Сегодня около 6 часов утра киевляне проснулись от мощных взрывов на левом берегу столицы. Как выяснилось, взрывы прогремели из-за ракетных ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, а именно - по цехам ДВРЗ.

Фото: ДВРЗ после ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россияне солгали об ударе по ДВРЗ

Министерство обороны России подтвердило, что крылатыми ракетами были нанесены удары по ДВРЗ. Причиной удара россияне назвали якобы размещение на территории цехов завода танков, которые Украина получила от стран Восточной Европы.

Руководство "Укрзализныци" опровергло эту информацию и организовало пресс-тур для журналистов, чтобы украинцы убедились, что на территории ДВРЗ не было ни одной военной техники. В цехах ДВРЗ, по словам корреспондента РБК-Украина, не было ни военной техники, ни возможных остатков "танков", зато там были вагоны-зерновозы, ремонтом которых занимались на заводе.

На фотографиях также можно увидеть, что цеха ДВРЗ подверглись значительным разрушениям. Также на территории завода осталась воронка от "прилета" одной из ракет.

Фото: цеха ДВРЗ после ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)