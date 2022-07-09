Утренний обстрел Николаева: названы последствия ракетных ударов

Утром оккупанты запустили шесть ракет по Николаеву. В результате обстрела разрушено два частных дома, а также повреждено местное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.
"В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля. Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повреждения получил автопарк", - рассказал он.
При этом в другом районе города ракета попала на территорию еще одного предприятия. В трех домах, которые стоят рядом, выбиты окна и повреждены балконы.
"Сотрудники администраций районов составили акты повреждений, кому нужно было – выдали пленку и шифер. Спасатели помогают разбирать завалы разрушенных домов", - отметил Сенкевич.
Напомним, утром 9 июля оккупанты выпустили шесть ракет по Николаеву, применив зенитный ракетный комплекс С-300. По предварительным данным, жертв в результате ударов нет.
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