Утренний обстрел Николаева: названы последствия ракетных ударов

"В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля. Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повреждения получил автопарк", - рассказал он.

При этом в другом районе города ракета попала на территорию еще одного предприятия. В трех домах, которые стоят рядом, выбиты окна и повреждены балконы.

"Сотрудники администраций районов составили акты повреждений, кому нужно было – выдали пленку и шифер. Спасатели помогают разбирать завалы разрушенных домов", - отметил Сенкевич.