Утренний обстрел Днепропетровской области: ракета попала в фермерские склады

Российская армия утром 30 апреля обстреляла Синельниковский район Днепропетровской области. Ракета попала в фермерские склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в фермерские склады. Никто не пострадал. Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина сообщало об утреннем обстреле Днепропетровской области. Оккупанты атаковали Криворожский и Синельниковский районы.
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