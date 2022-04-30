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Ранковий обстріл Дніпропетровської області: ракета влучила у фермерські склади

Фото: окупанти обстріляли Синельниківський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 30 квітня обстріляла Синельниківський район Дніпропетровської області. Ракета влучила у фермерські склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з "денацифікації" двох пустих ангарів", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло про ранковий обстріл Дніпропетровської області. Окупанти атакували Криворізький та Синельниківський райони.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України