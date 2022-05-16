Утренние обстрелы в Николаеве. Стали известны последствия вражеских ударов

Российские военные утром 16 мая обстреляли Ингульский район Николаева. В результате в городе возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Отмечается, что в Николаеве в результате утреннего обстрела возникли четыре пожара. В частности, произошло возгорание в магазине мебели, сгорел автомобиль, повреждены окна жилых домов и газопровод низкого давления.
Для ликвидации последствий обстрела привлекли несколько бригад спасателей. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, что сегодня утром в Николаеве были слышны звуки взрывов. Мэр города предупредил об опасности и призвал оставаться в укрытиях.
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