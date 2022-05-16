Утренние обстрелы в Николаеве. Стали известны последствия вражеских ударов

Российские военные утром 16 мая обстреляли Ингульский район Николаева. В результате в городе возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook .

Отмечается, что в Николаеве в результате утреннего обстрела возникли четыре пожара. В частности, произошло возгорание в магазине мебели, сгорел автомобиль, повреждены окна жилых домов и газопровод низкого давления.

Для ликвидации последствий обстрела привлекли несколько бригад спасателей. Информации о пострадавших пока нет.