Ранкові обстріли у Миколаєві. Стали відомі наслідки ворожих ударів

Російські військові зранку 16 травня обстріляли Інгульський район Миколаєва. В результаті у місті виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.
Зазначається, що у Миколаєві в результаті ранкового обстрілу виникли чотири пожежі. Зокрема, сталося загоряння в магазині меблів, згорів автомобіль, пошкоджені вікна житлових будинків та газопровід низького тиску.
Для ліквідації наслідків обстрілу залучили декілька бригад рятувальників. Інформації про постраждалих поки що немає.
Нагадаємо, що сьогодні зранку у Миколаєві було чути звуки вибухів. Мер міста попередив про небезпеку та закликав залишатися в укриттях.
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