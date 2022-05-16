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Ранкові обстріли у Миколаєві. Стали відомі наслідки ворожих ударів

Фото: окупанти зранку обстріляли Миколаїв (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові зранку 16 травня обстріляли Інгульський район Миколаєва. В результаті у місті виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Зазначається, що у Миколаєві в результаті ранкового обстрілу виникли чотири пожежі. Зокрема, сталося загоряння в магазині меблів, згорів автомобіль, пошкоджені вікна житлових будинків та газопровід низького тиску.

Для ліквідації наслідків обстрілу залучили декілька бригад рятувальників. Інформації про постраждалих поки що немає.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Миколаєві було чути звуки вибухів. Мер міста попередив про небезпеку та закликав залишатися в укриттях.

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Війна Росії проти УкраїниМиколаївДСНС