С утра самолеты армии РФ совершили уже 30 боевых вылетов над Харьковом и областью

"На Харьковском направлении враг наши вооруженные силы постоянно обстреливают по всей линии столкновения. Утром было зафиксировано около 30 вылетов боевых", - констатировал он.

Также, по его словам, в воздушном пространстве РФ это Белгородская, Курская область, постоянно находятся самолеты командного управления, самолеты-ретрансляторы Ил-22, их там около 11 самолетов постоянно в воздухе.

Учитывая постоянные обстрелы, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов обратился к жителям региона позаботиться о собственной безопасности, как можно тщательнее.

"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность - прежде всего!" - написал он в своем Telegram-канале.