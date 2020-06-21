С утра на Донбассе ранили украинского военного, боевики провели 28 обстрелов за сутки

На Донбассе от начала воскресенья, 21 июня, зафиксированы первые потери в составе Объединенных сил - под обстрелами ранен один военный. Боевики с утра нарушили режим "тишины" 4 раза.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские вооруженные формирования дважды вели обстрелы вблизи Шумов. Применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. Из такого же вооружения боевики обстреливали украинские позиции неподалеку Зализного и Крымского.

"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - отметили в штабе.

Что касается минувших суток, 20 июня, боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Применили при этом запрещенные Минском артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы, а также неуправляемые авиационные ракеты, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские войска были вынуждены реагировать на агрессию, поэтому открыли огонь в ответ. Разведка сообщила, что в результате этого раненили одного боевика.

Обстрелы велись: неподалеку от Хутора Вольного, Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехового, Попасной, Новозвановки, Луганского, Новотошковського, Крымского, Зализного, Авдеевки, Широкиного, Павлополя.

"Также возле этого населенного пункта захватчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - добавили в ООС.

Напомним, вблизи Павлополя украинские военные около жилого дома обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8, выпущенные пророссийскими боевиками.